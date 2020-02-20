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خبير عسكري عن المناورات المشتركة: التدريب في السلم يوفر الدم بالحرب
الخميس 20/فبراير/2020 - 01:26 م
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هدى عبدالرازق
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ثمن اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، توجه مصر لعقد تدريبات مشتركة مع الدول المختلفة في عدة مجالات، معقبا: "التدريب في السلم يوفر الدم في الحرب".
وأشار "شهود"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الخميس، إلى أن التدريب المشترك يتم الترتيب له مسبقا، حيث لا تتم بشكل مفاجىء، والقوات المسلحة يكون لها خطة للتدريبات المشتركة التي تجرى خلال العام.
وأضاف مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن التدريبات المشتركة التي تشارك فيها مصر تحقق منفعة للطرفين المصري والطرف المشارك معها، فضلا على أنه يبرز فكر تخطيطي متقارب بين الدول المشاركة.
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