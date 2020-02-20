Advertisements
Advertisements
Advertisements

تونس تحدد موعد "منح الثقة" للحكومة الجديدة

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:17 م
Advertisements
إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
وكالات
Advertisements

كشفت عضو مجلس النواب المكلفة بالإعلام نسرين العماري، عن منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.

                                                   

وبحسب قناة العربية، قالت العماري، إن البرلمان سيجتمع للتصويت على منح الثقة لحكومة الفخاخ، الأربعاء المقبل، 26 فبراير الجاري.

 

وقد اعلن الفخفاخ، أمس الأربعاء، عن تشكيلة معدلة لحكومته، عن تلك التي أعلنها قبل أيام، والتي رفضتها حركة النهضة، مشيرًا إلى أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

 

وأسند رئيس الحكومة المكلف وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

 

وفشلت حكومة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب. وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منح الثقة الحكومة الجديدة إلياس الفخفاخ

أخبار تهمك

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 19 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ 37 دقيقة

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يفتح أبواب برشلونة لصفقة جديدة بتصريحات نارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كلفه الرئيس فجأة.. من هو الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية الجديدة؟

تحديات تواجه "فخاخ" تونس.. سياسيون: لن يصمت 6 أشهر وسيحظي بثقة البرلمان

تسريبات لتشكيلة حكومة الفخفاخ.. تعرّف على الأسماء المقترحة

عاجل.. "النهضة" التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة المقترحة

عاجل.. رئيس الحكومة التونسية يعلن التشكيلة الوزارية

ننشر التشكيلة الكاملة لحكومة الياس الفخفاخ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

12:57 م

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status