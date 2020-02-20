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'الصحفيين العرب' يبحث في القاهرة تطورات القضية الفلسطينية

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:14 م
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الاتحاد العام للصحفيين العرب - أرشيفية
الاتحاد العام للصحفيين العرب - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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يعقد المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب، اجتماعاته بمقره بالقاهرة يومي 22-23 فبراير الجاري؛ حيث يبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين، والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.
 
ويبحث جدول أعمال المكتب الدائم للاتحاد أيضًا، الأوضاع السياسية في العالم العربي، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، كما سيبحث موضوع انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك  خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات، وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.
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الفجر اتحاد الصحفيين العرب

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