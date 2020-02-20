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رسميا.. توجيه الاتهام لـ"الخليفي" في قضية حقوق البث

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:03 م
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ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
ترجمة- دينا قدري
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أعلن القضاء السويسري توجيه الاتهام إلى ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، وكذلك جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن منح حقوق البث للعديد من مباريات كأس العالم وكأس القارات في الفترة من 2018 إلى 2030.

وفي بيان صحفي نُشر اليوم الخميس، أعلن مكتب المدعي العام للاتحاد أنه قدم لائحة الاتهام ضد جيروم فالكه وناصر الخليفي "في إطار منح حقوق البث للعديد من مباريات كأس العالم وكأس القارات.

يُذكر أنه تم الاستماع إلى أقوال ناصر الخليفي من قبل المحاكم السويسرية في ديسمبر الماضي، بصحبة جيروم فالكه، الرجل الثاني السابق في الفيفا، بتهمة تلقي رشاوى. 

وكان يُشتبه في أن رئيس باريس سان جيرمان قدم "مزايا غير مستحقة" لفالكه، مثل الاستخدام المجاني لفيلا فاخرة في سردينيا. 

وتم فتح التحقيق في عام 2017 بعد حصول "بي إن سبورت"، التي يرأسها ناصر الخليفي، على حقوق البث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في كأس العالم 2026 و2030، مقابل شيك بقيمة 480 مليون يورو.

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الكلمات المفتاحية

ناصر الخليفي منح حقوق البث كاس القارات كاس العالم قضية البث رشاوى جيروم فالكه تهمة فساد بي ان سبورت باريس سان جيرمان

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