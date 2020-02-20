إحباط ترويج 3 أطنان كبدة مجمدة فاسدة في إمبابة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية واللحوم "بدون ترخيص"، دائرة قسم شرطة إمبابة، لحيازته 3 أطنان كبدة مجمدة مستوردة.





البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مدير مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية واللحوم "بدون ترخيص" دائرة قسم شرطة إمبابة، لحيازته 3 أطنان كبدة مجمدة مستوردة معبأة داخل عبوات كرتونية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لإنتهاء صلاحيتها تمهيدًا لطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.



وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.