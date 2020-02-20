من هو المحكوم عليه بالسجن المؤبد في "أحداث السفارة الامريكية الثانية"؟

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم أحمد ابراهيم أحمد حمودة، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".





صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.