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من هو المحكوم عليه بالسجن المؤبد في "أحداث السفارة الامريكية الثانية"؟

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:51 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم أحمد ابراهيم أحمد حمودة، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة.
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الكلمات المفتاحية

محكمة جنايات النيابة العامة أمن الدولة أحداث السفارة الأمريكية

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