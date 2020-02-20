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الجزائر تعلن استعدادها للوساطة بمحادثات وقف إطلاق النار بليبيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:14 م
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الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
وكالات
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، استعدادها للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفقًا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

 

وفي حوار للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مع الصحيفة الفرنسية قال فيه: "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع لأن الجزائر وسيط أمين وذي مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية".

 

ولا تزال ليبيا بدون سلطة مركزية تعترف بها كل الأطراف الليبية، وذلك بعد نحو 9 أعوام من الإطاحة بحكم معمر القذافي، على أيدي مقاتلين مدعومين بضربات جوية من حلف شمال الأطلسي.

 

وكانت الأمم المتحدة، قد دعت أمس الأربعاء، طرفي النزاع في ليبيا إلى العودة لطاولة الحوار في جنيف لاستئناف المباحثات الليبية - الليبية بعد تعليق حكومة "الوفاق" مشاركتها فيها.

 

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الكلمات المفتاحية

ليبيا بمحادثات وقف إطلاق النار الجزائر

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