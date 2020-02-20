"المصيلحي": 33 ألف بقال و32 ألف مخبز يشاركون في منظومة البطاقات التموينية

قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة البطاقات التموينية أحد أهم المنظومات في الدولة، حيث يشارك فيها 33 ألف بقال تمويني، و32 ألف مخبز، بالإضافة إلى 1300 منفذ توزيع بالمجمعات، ونحو 2700 لمشروع "جمعيتي" للتوزيع في كل أنحاء الجمهورية، وجميعهم مزودين بمنظومة التموين الكاملة.





وعن إجراءات تنظيم قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، ثمن الدكتور علي المصيلحي، دور وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمع وتدقيق وحصر قواعد البيانات، مشيرًا إلى أنه في السابق كان معامل الخطأ يبلغ نحو 10 ملايين شخص.





وأوضح أنه تم الاستعانة في البداية بإجراء ملء البيانات عبر الأفراد، ومن خلال الهيئة القومية للبريد، وإدخالها في قواعد البيانات، والتي انتهت في يوليو 2017، أعقب ذلك تحديد الأخطاء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحتها للمواطنين بهدف تصويب البيانات بأنفسهم بمهلة سماح حتى نوفمبر 2018، وفي النهاية تم اعتماد قواعد البيانات وحذف ما يتضمن أخطاء.



