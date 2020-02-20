بعد تراجعها عن الانتحار.. منى فاروق مطلوبة على جوجل

صدرت الفنانة منى فاروق "ترند" محرك البحث جوجل مجددًا، بعدما ظهرت في فيديو جديد عبر "إنستجرام"، يكشف عن تراجعها عن فكرة الانتحار.





فيديو منى فاروق





ونشرت منى فاروق فيديو عبر حسابها الرسمي عبر "إنستجرا"، تتوجه فيه بالشكر إلى كل من ساندها من نجوم الوسط الفني والجماهير، عقب الفيديو التي ظهرت به مؤخرًا وهي في حالة نفسية سيئة.





حساب منى فاروق الرسمي





وقالت منى فاروق عبر صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك": "بشكركم جداً على اهتمامكم وكلامكم.. وأنا وضحت أني غلطت ودفعت تمن غلطتي"، في إشارة لواقعة الفيديو الفاضح.





حالة منى فاروق السيئة





وفاجأت منى فاروق متابعيها وجمهورها بفيديو ظهرت فيه بحالة سيئة، ووضح على ملامحها التعب والحزن، تحدثت فيه عن "المقاطع الفاضحة" التي ظهرت بها برفقة المطربة شيما ومخرج شهير هارب.





فيديو منى فاروق الفاضح





وأوضحت منى فاروق حالتها النفسية والضغوطات السيئة التي تمر بها، بسبب هذا الفيديو الفاضح، ما دفعها إلى التفكير في الانتحار,





تفاعل كبير مع منى فاروق





ولاقى فيديو منى فاروق تفاعلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ساندوا فاروق بعد أزمتها، ونقلوا شعورهم الجميل تجاهها، متمنيين خروجها من أزمتها الشديدة، والعودة غلى حياتها الطبيعية.





منى فاروق والبحث عن عمل





وقالت منى فاروق في الفيديو، إنها تمر بصراع نفسي، يتعلق بإكمال حياتها بشكل صحيح، وعدم الإنجراف للأشيء السيئة، وتوجهت بالشكر للجميع، وطالبتهم بالدعاء لها.











