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"تحيا مصر": نستهدف الكشف على 7 مليون مواطن بمبادرة "نور حياة"

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:49 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة "نور حياة" بهدف مكافحة مسببات ضعف الإبصار بين الكبار وتلاميذ مدارس المرحلة الإبتدائية.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن 80% من أسباب ضعف الإبصار يمكن علاجها إذا اكتشفت مبكرًا، ويتم القضاء عليها بشكل كامل.

وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن كثير من طلاب المرحلة الإبتدائية كانوا يتسربون من التعليم بسبب ضعف الإبصار، منوها بأن المبادرة شملت 18 محافظة في مرحلتها الأولى، وتم توقيع الكشف على 120 ألف مواطن، و700 ألف تلميذ من المرحلة الإبتدائية.

ولفت إلى أنهم يستهدفون توقيع الكشف من خلال المبادرة على 7 مليون مواطن ما بين 2 مليون مواطن بالغ، و5 مليون مواطن من تلاميذ المرحلة الإبتدائية.
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الكلمات المفتاحية

نور حياة تحيا مصر السيسي أخبار مصر

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