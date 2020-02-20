انطلاق فعاليات مبادرة الفحص المبكر عن أورام الثدي في الشرقية





وأشار إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددًا على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، إشارة البدء لإنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي بالمحافظة من وحدة طب أسرة بجزيرة السعادة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق.وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي لعدد ٢١٥٦٥٠٢ سيدة بمدن وقرى محافظة الشرقية، بواقع عدد ٤٣٠٨٧٩ بالفئة العمرية من ١٨: ٢٥ عاما، و٥٦٧١٨٥ بالفئة العمرية من ٢٥: ٣٥ عاما، و١١٥٨٣٣٨ أكثر من ٣٥ عاما، ما بين التثقيف والتوعية والطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٨٦ فرقة طبية، في عدد ٣٥٤ نقطة.