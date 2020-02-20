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"التموين": زراعة 1.3 مليون فدان من الأرز

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:29 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية، إن هناك تعاقدات محلية على الأرز، بالإضافة إلى استيراد جزء من الخارج، موضحا أن عملية استيراد الأرز تجري بعد الحصول على عينات ترسل إلى معهد التغذية لقياس معايير سرعة الطهي والطعم وفق استهلاك المجتمع المصري.

وأضاف "المصيلحي"  خلال حوار مع وكالة انباء الشرق الأوسط، أن العام الماضي شهد تعاونًا بين وزارتي التموين والزراعة لتحديد مساحة مليون فدان لزراعة الأرز، بينما الاستهلاك المحلي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بزراعة 1.3 مليون فدان، مشيرا إلى أن تعاقدات الحصول على الأرز مستمرة حتى أكتوبر القادم، حيث لا يتم تخزينه.

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