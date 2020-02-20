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الدرندلي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:21 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
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عقد خالد الدرندلي، أمين صندوق بالأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي صباح اليوم الخميس.

وبحث الدرندلي مع عبد الحفيظ كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بمباراة اليوم وموعد تحرك الفريق وبرنامجه وغيرها من الأمور الخاصة بالبعثة.

ويسعى رئيس البعثة لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالفريق بشكل مستمر قبل مواجهة الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.
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السوبر المصرى الزمالك الاهلي اخبار الزمالك

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