عاجل.. السيسي يستقبل نظيره البيلاروسي في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية

أعلن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطحاب اليوم نظيره البيلاروسي بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء بقصر الاتحادية، الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.





وعقب ذلك أجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.