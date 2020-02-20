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مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:34 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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ينوي رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إجراء تغييرات على تشكيله في لقاء اليوم ضد الزمالك على لقب السوبر المصري في ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

 

واستقر فايلر على الدفع بالأنجولي جيرالدو في تشكيل الأهلي ضد الزمالك وذلك على حساب محمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.

 

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول

 

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية - جيرالدو – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي

 

ويعد الدفع بجيرالدو مغامرة كبيرة من فايلر بجانب جلوس كهربا ومروان محسن على دكة البدلاء رغم خبرتهم في مثل هذه اللقاء.

 

 

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