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خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:21 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد في حالة لويس سواريز مهاجم برشلونة.


وأكدت التقارير، أن سواريز يُسرع عملية تأهيله من الإصابة للعودة إلى تدريبات البلوجرانا في أقرب وقت ممكن.

 

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أن سواريز تقدم بشكل جيد للغاية في مرحلة شفاؤه من الإصابة، بعد خضوعه لعملية جراحية على ركبته، وهناك بعض التفاؤل في تقليل مدة الغياب التي تم التنبؤ بها بعد إجراء العملية الجراحية.

 

وكان سواريز قد خضع لعملية جراحية في الركبة خلال يناير الماضي، وأعلن برشلونة غيابه لمدة أربعة أشهر بعد الجراحة، مما يعني أنه لن يكون متاحًا حتى أوائل شهر مايو، ومع ذلك، فإن برنامجه العلاجي يسير بشكل جيد للغاية ويمكن أن يعود إلى أرض الملعب مع زملائه في الفريق قبل المدة المعلنة مسبقًا.

  

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن سواريز يمكن أن يتعافى تمامًا من الإصابة وأن يكون جاهزًا للعودة للملاعب قبل ثلاثة أسابيع من المدة المعلنة، أي أنه يمكنه أن يكون متاحًا للمدرب كيكي سيتين في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري الأبطال حال تأهل الفريق الكاتالوني.

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