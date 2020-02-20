الصين تسجل انخفاضا حادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد

أبلغ البر الرئيسي للصين، اليوم الخميس، عن أقل عدد من الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد منذ أواخر شهر يناير، ويعزى ذلك جزئيًا إلى حدوث تغيير في المعايير التشخيصية للمرضى في مقاطعة هوبى، مركز تفشي المرض.





وكما أوردت "رويترز"، كان لكيفية تشخيص الحالات وتأكيدها تأثير كبير على الإحصائيات الرسمية للحالات، وقد أثارت التغييرات في الطريقة أسئلة حول مدى أن الإحصائيات اليومية تعكس بدقة حالة تفشي المرض.





في البداية، كانت السلطات تستخدم اختبارات الحمض النووي لتحديد وجود الفيروس، لكن هذه الاختبارات تتطلب أيامًا من المعالجة.





لذلك، قدمت هوبى الأسبوع الماضي طريقة تشخيصية جديدة وسريعة من خلال فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT)، التي تستخدم الأشعة السينية، للكشف عن التهابات الرئة، ولتأكيد وجود الفيروس.





تعني الطريقة الجديدة للتشخيص أن الحالات المشتبه فيها من فيروس كورونا والتي ظهرت عليها علامات الالتهاب الرئوي في الأشعة السينية المقطعية بالأشعة المقطعية، لكنها لم تثبت أنها إيجابية للكشف عن آثار وراثية للفيروس، تم اعتبارها حالات مؤكدة.





وقد قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن 394 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الصين يوم الاربعاء بانخفاض حاد عن 1749 حالة في اليوم السابق والأدنى منذ 23 يناير، كما أوردت وكالة "رويترز".





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين القارية إلى 74576 حالة.



