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توقعات بثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي اليوم

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
محمد عصام
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تصدر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في وقت لاحق، اليوم الخميس، قرارها عن أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وسط انحسار أغلب التوقعات نحو تثبيت أسعار العائد، رغم الحاجة إلى تخفيضها؛ لانتعاشة الاقتصاد.

فاروس "الخفض" سيبدأ الاجتماعات القادمة 

وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم بحوث بشركة فاروس، إن البنك المركزي سيتمهل في خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع على أن يستكملها الاجتماعات القادمة، متوقعة أن يكون مقدار الخفض في أسعار الفائدة ما بين 2% إلى 3%.

 

 المركزي بحاجة لتثبيت الفائدة

ومالت توقعات إتش . سي لتداول الأوراق المالية إلى قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة لاستمرار المحافظة على جاذيبية الأجانب نحو الاستثمار في أدوات الدين، بالإضافة إلى التراجع في الاحتياطي الأجنبي الغير رسمي في يناير الماضي لسداد ديون مستحقة مما ضغط على تلك الاحتياطات.


ويأتى هذا الإجتماع في وقت سجلت مستويات التضخم ارتفاعات خلال شهر يناير الماضي، وهو ما توقعه بعض المحللين بأن يؤثر على قرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة.

 

وارتفع معدل التضخم العام بنسبة 0.8% في شهر يناير 2020 عن شهر ديسمبر من العام الماضي، لارتفاع أسعار الدواجن و اللحوم في المقام الأول.

 

أسعار الفائدة وشهادات الاستثمار 

يؤثر قرار البنك المركزي الذي سيصدر اليوم، على أسعار فائدة  شهادات الاستثمار التى تصدرها مختلف البنوك، حيث سبق وخفض عدد من البنوك العائد على شهادات الاستثمار تأثرًا  بقرارت المركزي السابقة، من ضمنها البنك الأهلى الذي خفض العائد على شهادة الاستثمار "ب" بنسبة 1% إلى 13%، كما خفض بنك مصر  القمة الثابتة بنفس النسبة لتصل إلى 12%.


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