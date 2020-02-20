شائعة ربطته بأحمد رمزي.. ما لا تعرفه عن سيف الله مختار في زكرى ميلاده

يحل اليوم 20 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الرحل سيف الله مختار وجميعنا يعرف شكله ولكن لا يعرف اسمه وهو ممثل كوميدى وقدم عدد كبير من الأعمال الفنية.



اشتهر"مختار" بكلمة"أبه" وكان يقوم بالدور الساذج والأبله في جميع أعماله وعرف بروحه الفكاهية لذالك إذا حضر مكان كان يجلب الفرحة والبهجة له.



ظهرت إشاعة أنه أخو أحمد رمزي بسبب الشبه بينهم ولكنها إشاعة كاذبة حيث أن "رمزى" عنده أخ واحد واسمه حسن ويعمل طبيب وأيضا عدم التشابه في الأسماء.



قام سيف الله مختار بالكثير من الأعمال الفنية الكوميدية وأبرزها "ممنوع من ليلة الدخلة"،"يوميات نائب في الأرياف"،"امرأة في السجن"و"الراقصة والطبال".