كندا تستعد لإجلاء مواطنيها من السفينة السياحية

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الفرنسي، فرانسوا شامبانيا، قوله إن الحكومة الكندية ستبدأ في إجلاء مواطنيها من سفينة سياحية مصابة بالفيروس في الحجر الصحي قبالة يوكوهاما باليابان مساء الخميس.



وصرح تشامبان للصحفيين في أوتاوا "سنبدأ فحص ما قبل الرحلة ونزولها مساءً بالتوقيت المحلي"، موضحا ان الطائرة التي استأجرتها الحكومة موجودة حاليًا في طوكيو.



وأضاف أنه لن يُسمح للأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس بالمغادرة، وسيتم علاج أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في اليابان. هناك 251 كنديًا على متن "دايموند برينسز"، 47 منهم اظهروا نتائج إيجابية.



عند الوصول إلى كندا، سيتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى قاعدة للتدريب على الطيران في أونتاريو لمدة 14 يومًا من الحجر الصحي.



يوم الأربعاء، أعلنت السلطات اليابانية أنه تم اكتشاف 79 حالة جديدة على متن السفينة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 620 حالة، أي أكثر من نصف الحالات المعروفة خارج البر الرئيسي للصين.



قامت كندا بالفعل بإجلاء ما يقرب من 400 شخص من مدينة ووهان الصينية المنكوبة بفيروس كورونا.

