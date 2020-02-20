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كاتب: الفساد في الجهاز الإداري للدولة توحش

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:02 ص
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عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل
مروة عبدالعزيز
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قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إنه بعد حصر أراضي الدولة تبين أن الأراضي الزراعية المنهوبة قدرت بـ مليون و931 ألف فدان فيما قدرت أراضي البناء بـ 165 مليون متر مربع.

وأضاف قنديل خلال لقاءه ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض على فضائية "إكسترا نيوز": "الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بالجهات المسئولة خلال عام 2017، لوضع نظامًا عامًا لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة، وبعد مرور 3 سنوات المحصلة صفر، وما حصُل من قيمة هذه الأرضي حتي الأن 8 مليارات جنيه".

وتابع: "من تصريحات وزير التنمية المحلية الحالي أنه من قرابة مليون طلب تقدم 200 ألف طلب تم استيفاء 7 آلاف فقط منها، ويعني ذلك أن جهود الفساد في جهاز الدولة الإداري متوحشة".

وطالب الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، بتطهير شامل لجهاز الدولة من الفساد، لافتا إلى أن أوكار الفساد تشد البلاد إلى الخلف والرئيس يقاومهم، موضحا أن الفساد أخطر من الإرهاب، وهو "إيدز" ينخر في أركان البلاد، ومن تقدم لتقنين وضعه في ملف استرداد أراضي الدولة نسبة لا تكاد تذكر، وعلى الرئيس أن يلتفت إلى هذا الفساد".

وتابع قنديل: "لن يعالج هذا الفساد حتي لو عينوا ألف نائب للمحافظين، ولو أمطرنا بوابل من الكلام عن إطاحة فرص للشباب، لازلنا أن أنهم تحت التدريب حتي الأن رغم تعيينهم".
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