"التموين" تكشف عن آلية جديدة لإضافة المواليد الجدد





وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية:" نحن كوزارة تموين ندعم أسرة عظيمة مكونة من زوج وزوجة وطفلين."

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم إضافة أكثر من فردين على بطاقات التموين الجديدة.وطالب المصيلحي المواطنين خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور" بأن يكونوا إيجابين في حل الأزمة السكانية، التي لا تتناسب مع أي معدلات نمو التي تتحقق".