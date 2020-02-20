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شبورة كثيفة تضرب الطرق الرئيسية في الإسماعيلية

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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شهدت الطرق الزراعية والصحراوية بمحافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انتشار الشبورة المائية الكثيفة، ما أدى إلى تدهور مستوى الرؤية على الطرق الرئيسية الزراعية والصحراوية وفي العديد من الشوارع والميادين.

وتسببت الشبورة في إرباك حركة المرور على طرق "الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وطريق بورسعيد "، وطريق الزقازيق الزراعي، وطريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي، وانتظر قائدو السيارات على جانب الطرق للتجنب من عدم الرؤية التي سيطرت على الطرق بسبب "الشبورة".

وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد حمدي عبد النبي، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور المحافظة، الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية، نظرًا لوجود شبورة كثيفة، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وأعلنت مديرية صحة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات رئيسية للاطمئنان على أداء العمل بها، وتوفير الدم ومشتقاته، وتوفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمستهلكات، وذلك تزامنا مع تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد من حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.
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