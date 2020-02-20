Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من مورينيو بعد الهزيمة من لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:11 ص
Advertisements
مورينيو
مورينيو
أحمد عصام
Advertisements

علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن خسارة فريقه من نادي لايبزيج الألماني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "1-0 هي1-0 ليست 10-0، والنتيجة لا زالت مفتوحة بكل بساطة لن نكون أول فريق يخسر 1-0 على أرضه ويفوز خارجه".

وأضاف عن لوسيلسيو : "‏أعتقد أنه لعب بشكل رائع، ولعب في الوسط وحصل على بطاقة صفراء مع البداية، وكانت البطاقة عائق كبير خصوصا الخصم سريع، وكان رائعا بالكرة و بدونها".

وواصل : "لم يكن الخيار الأول بالنسبة لي عندما وصلت إلى هنا وفتى هادئ للغاية، وعمله أكثر من كلامه خطوة بخطوة أعتقد و يصل إلى أعلى مستوى، إنه حقا جيد".

وكان قد تعرض اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم السبيرز للإصابة على مستوى الكتف في الأيام الماضبة، وسوف يغيب حتى نهاية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن فريق توتنهام يغيب عنه المهاجم الإنجليزي هاري كين في الأشهر الماضية، وأعلن السبيرز عن غيابه حتى منتصف شهر ابريل القادم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاري كين ميسي مورينيو مورينهو ملخص مدريد محمد صلاح مباريات اليوم مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ليفربول كرة القدم ريال مدريد رونالدو دوري ابطال اوروبا جوزيه مورينيو جوزيه توتنهام تشيلسي بيب جوارديولا

أخبار تهمك

خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ ساعتين

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

لوكاس مورا يتحدث عن صعوبة مواجهة أياكس بدوري الأبطال

نجم توتنهام يجري عملية جراحية

مورينيو يتحدث عن مواجهة بورنموث ويوجه رسالة لمدرب أرسنال

مورينيو بلا خسارة مع توتنهام

لامبارد يقود تشيلسي لهزيمة توتنهام "مورينيو" في البريميرليج

تشكيل توتنهام الرسمي ضد نوريتش| مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي للمحترفين live

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

11:05 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

06:47 م

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

04:14 م

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status