أول تعليق من مورينيو بعد الهزيمة من لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن خسارة فريقه من نادي لايبزيج الألماني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "1-0 هي1-0 ليست 10-0، والنتيجة لا زالت مفتوحة بكل بساطة لن نكون أول فريق يخسر 1-0 على أرضه ويفوز خارجه".

وأضاف عن لوسيلسيو : "‏أعتقد أنه لعب بشكل رائع، ولعب في الوسط وحصل على بطاقة صفراء مع البداية، وكانت البطاقة عائق كبير خصوصا الخصم سريع، وكان رائعا بالكرة و بدونها".

وواصل : "لم يكن الخيار الأول بالنسبة لي عندما وصلت إلى هنا وفتى هادئ للغاية، وعمله أكثر من كلامه خطوة بخطوة أعتقد و يصل إلى أعلى مستوى، إنه حقا جيد".

وكان قد تعرض اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم السبيرز للإصابة على مستوى الكتف في الأيام الماضبة، وسوف يغيب حتى نهاية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن فريق توتنهام يغيب عنه المهاجم الإنجليزي هاري كين في الأشهر الماضية، وأعلن السبيرز عن غيابه حتى منتصف شهر ابريل القادم.