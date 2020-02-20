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ميسي يتحدث عن المنافسة مع ريال مدريد في الدوري الاسباني

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:00 ص
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ميسي
ميسي
أحمد عصام
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تحدث ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة عن المنافسة مع فريق ريال مدريد في الدوري الاسباني هذا الموسم وتبادل الصدارة في الفترة الأخيرة.

وقال ميسي في تصريحات صحفية : "‏هذه السنة في الدوري على حد سواء نحن ومدريد غير منتظمين للغاية حيث خسرنا الكثير من النقاط، وبهذا الشكل أعتقد أننا سنقاتل نحن الإثنين حتى نهاية البطولة".


وقال : "الدوري لن ينته بعد الكلاسيكو مطلقا، وسيكون هناك مباريات مهمة خارج ملعبنا ثم في ملعبك يمكنك أن تخسر نقاط مثلما حدث لمدريد أمام فيجو".


وتابع عن مباراة نابولي : "‏اعتقد انه علينا ان نكون اكثر مُنتظمين في المُباراة، ونحاول تطبيق الأشياء التي تعلمناها في التدريبات وعدم ارتكاب اخطاء سخيفة وان نكون اكثر ثقة ولا نكرر ما حدث امام روما وليفربول، ويجب ان ندخل المُباراة مركزين 100%".

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