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ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:58 ص
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ميسي
ميسي
أحمد عصام
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كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن مفاجأة بشأن هزيمة الفريق من ليفربول في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق ليفربول ريمونتادا عظيمة في الموسم الماضي بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وعاد الريدز في الانفيلد وحقق الفوز برباعية نظيفة وتأهل لنهائي البطولة.

وقال ميسي في تصريحات صحفية : "‏لا يُمكنني شرح ما حدث امام ليفربول، وروما ممكن ان تحدث مرة بالمفاجأة لكن ان يحدث نفس الشيء في العام الذي يليه بالنتيجة التي كنا فيها بالذهاب، ولا يمكنني تفسير هذا".

وتابع : "‏إذا أردنا التأهل لدوري الأبطال يجب علينا مواصلة التحسن كثيرًا، ولأنني أعتقد أنه حتى اليوم لا يكفي أن نقاتل من أجل دوري الأبطال".

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