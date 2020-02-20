السيطرة على حريق هائل في أحد المصانع ببورسعيد

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، في إخماد حريقًا هائلًا نشب في أحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب المحافظة.



وتلقت الإدارة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه في وقت قياسي.



وتبين أن الحريق نشب في مخزن تابع للمصنع، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع وصول ألسنة النيران إلى ماكينات المصنع.



ولم ينتج عن الحريق حالات إصابة أو وفيات، وذلك نتيجة التحرك السريع من قبل إدارة الحماية المدنية التي تمكنت من إحباط كارثة كادت أن تدمر عددًا من المنشآت الصناعية بالمحافظة.



وتم إبلاغ اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والذي وجه بتحرير المحضر الخاص بالواقعة لتتولي بدورها التحقيق.