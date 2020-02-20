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وزير التموين: قاعدة بيانات المستفيدين كانت مليئة بالأخطاء

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:11 ص
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وزير التموين علي مصيلحي
وزير التموين علي مصيلحي
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم حتي يوليو 2017 مليئة بالأخطاء، سواء كانت أسماء غير معروفة، أو أرقام قومية خاطئة وغير ذلك، وتم تلافي ذلك وأصبح لدينا قاعدة بيانات دقيقة حتي نوفمبر 2018.

وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور" الأربعاء: "ما حدث في قاعدة بيانات المستفيدين انجاز عظيم، وبالتالي دخلنا في مرحلة تسمي الاستهداف، أي استهداف المستحقين للدعم.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم وضع قواعد للحذف سوء عن طريق الكهرباء أو فاتورة التليفون أو امتلاك السيارات وغير ذلك.
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الكلمات المفتاحية

وزير التموين قاعدة البيانات علي المصيلحي

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