وزير التموين: قاعدة بيانات المستفيدين كانت مليئة بالأخطاء





وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم وضع قواعد للحذف سوء عن طريق الكهرباء أو فاتورة التليفون أو امتلاك السيارات وغير ذلك.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم حتي يوليو 2017 مليئة بالأخطاء، سواء كانت أسماء غير معروفة، أو أرقام قومية خاطئة وغير ذلك، وتم تلافي ذلك وأصبح لدينا قاعدة بيانات دقيقة حتي نوفمبر 2018.وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور" الأربعاء: "ما حدث في قاعدة بيانات المستفيدين انجاز عظيم، وبالتالي دخلنا في مرحلة تسمي الاستهداف، أي استهداف المستحقين للدعم.