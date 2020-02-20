بعد عرضها بساعات.. مسلسل قيامة عثمان يتصدر ترند جوجل

تصدر مسلسل "قيامة عثمان" الحلقة 11 قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرضها بساعات قليلة.





وجاءت حلقة مسلسل قيامة عثمان، ضمن أعلى المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، حيث كانت الحلقة مليئًا بـ تالمفاجأت والأحداث المثيرة.







بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.





تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.