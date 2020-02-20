Advertisements
وزير التموين: أزمة السكر والبطاطس والليمون ستكون من التاريخ
الخميس 20/فبراير/2020 - 02:35 ص
Advertisements
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمات السابقة في السكر والبطاطس والليمون ستكون من التاريخ.
وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج " مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "ما حدث في أزمة الليمون أن الظروف المناخية كانت وراء الأزمة، الأمر الذي أثر على الإنتاج والأسعار، وفي حقيقية الأمور نحن بلد مصدرة لليمون".
وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج " مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "ما حدث في أزمة الليمون أن الظروف المناخية كانت وراء الأزمة، الأمر الذي أثر على الإنتاج والأسعار، وفي حقيقية الأمور نحن بلد مصدرة لليمون".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه خلال الأعوام المقبلة لن تتكرر هذه الأزمات وسيتم دراستها قبل وقوعها.
Advertisements