وزير التموين: أزمة السكر والبطاطس والليمون ستكون من التاريخ



ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه خلال الأعوام المقبلة لن تتكرر هذه الأزمات وسيتم دراستها قبل وقوعها.



وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج " مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "ما حدث في أزمة الليمون أن الظروف المناخية كانت وراء الأزمة، الأمر الذي أثر على الإنتاج والأسعار، وفي حقيقية الأمور نحن بلد مصدرة لليمون".