Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 11

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تقدم بوابة الفجر الفني، مسلسل قيامة عثمان، الحلقة ١١ التي تعرض في كل يوم أربعاء.


وكان ينتظر الجمهور بفارغ الصبر مشاهدة مسلسل قيامة عثمان، حلقة ١١ لمتابعة الأحداث الجديد، حيث يعتبر من أنجح المسلسلات التركية التي تعرض في مصر.


مشاهدة مسلسل قيامة عثمان

وجاءت أحداث مسلسل قيامة عثمان، الحلقة ١١ عندما حاول عثمان الأنتصار على المغول بعد نجاهم في القبض على دوندار، وذلك بمعاونة الشيخ أديب وبعض أصدقائه ومحاربيه الأوفياء، وسيبعثون رسالة إلى الجميع بأنه لا يجب لأحد العبث مع قبائل الدولة العثمانية حتى لا يطوله الندم والخسارة.



أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.
Advertisements

أخبار تهمك

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ ساعتين

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 12 ساعة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

11:05 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

06:47 م

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

04:14 م

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status