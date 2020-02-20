مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 11

تقدم بوابة الفجر الفني ، مسلسل قيامة عثمان، الحلقة ١١ التي تعرض في كل يوم أربعاء.





وكان ينتظر الجمهور بفارغ الصبر مشاهدة مسلسل قيامة عثمان، حلقة ١١ لمتابعة الأحداث الجديد، حيث يعتبر من أنجح المسلسلات التركية التي تعرض في مصر.





مشاهدة مسلسل قيامة عثمان



وجاءت أحداث مسلسل قيامة عثمان، الحلقة ١١ عندما حاول عثمان الأنتصار على المغول بعد نجاهم في القبض على دوندار، وذلك بمعاونة الشيخ أديب وبعض أصدقائه ومحاربيه الأوفياء، وسيبعثون رسالة إلى الجميع بأنه لا يجب لأحد العبث مع قبائل الدولة العثمانية حتى لا يطوله الندم والخسارة.







أبطال المسلسل"

بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.



"قصة المسلسل"

تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.