بالاسود.. إطلالة جديدة لروبي عبر "إنستجرام"





نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصيعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "روبي" في هذه الصورة من داخل إحدي السيارات مرتدية جاكت وجوانتي جلدا من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتلائم مع جمال بشرتها.وفي سياق أخر قدمت "روبي" العديد من الأعمال الغنائية منها يا الرموش، ليه بيداري كدة، كل ما أقولوا أه، مشيت ورا إحساسي، اسألني هتعرف، بشتاق لعنيك.وشاركت "روبي" في المجال الفني وقدمت عدة أعمال منها سجن النسا، حملة فرعون، الوعد، رمضان كريم، الحفلة، الكنز، أهو ده اللي صار.