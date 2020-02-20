Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالاسود.. إطلالة جديدة لروبي عبر "إنستجرام"

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصيعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "روبي" في هذه الصورة من داخل إحدي السيارات مرتدية جاكت وجوانتي جلدا من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتلائم مع جمال بشرتها.

وفي سياق أخر قدمت "روبي" العديد من الأعمال الغنائية منها يا الرموش، ليه بيداري كدة، كل ما أقولوا أه، مشيت ورا إحساسي، اسألني هتعرف، بشتاق لعنيك.

وشاركت "روبي" في المجال الفني وقدمت عدة أعمال منها سجن النسا، حملة فرعون، الوعد، رمضان كريم، الحفلة، الكنز، أهو ده اللي صار.

Advertisements

أخبار تهمك

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ ساعتين

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

11:05 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

06:47 م

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

04:14 م

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status