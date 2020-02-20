بلقيس تكشف عن حماسها بالغناء في "حفل الأمل" (فيديو)





عبرت الفنانة بلقيس عن حماسها بالغناء مع جمهورها في حفل صناع الأمل.وكشفت "بلقيس" عن هذا الحماس خلال لقائها في تليفزيون دبي قائلة: احنا أربع فنانين وكان قدامنا مدة قصيرة، وفي المدة القصيرة هذه انا فكرت في عمل يحمس الناس وبدياهم كلهم يصرخوا بصوت واحد تغني.وتابعت "بلقيس" قائلة: عملت برنامج متنوع بين الخليجي والعربي وكمان هيكون فيه أغنية عالمية اتمني انها تحقق المطلوب لانها انسانية وتتوائم مع صناع الأمل وهي معروفة وده أهم شئ يهمني ان الناس ترددها، بجانب اغنيتي "العطاء سعادة" اللي بعمري ما غنيتها لايف بحياتي.وفي سياق أخر قدمت "بلقيس" العديد من الأعمال الغنائية منها زي ما أنا، أراهنكم، رد قلبي، وياك خذني، اهلا يا ماما، تعالى تشوف، أرجوك، درب الوفاء، وانت قلبي.وشاركت "بلقيس" في عدة إعلانات منها إعلان لشركة "زين" للإتصالات، إعلان لشركة "كوكاكولا" مع رامي صبري، اعلان "هنا بيان".