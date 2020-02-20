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وزيرة الهجرة ترد على انتقادات وضع سجادة لها في الغربية

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:42 ص
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نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها قامت بزيارة عدة قرى بالغربية لبحث مطالبهم في مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنها قامت بعمل لقاءات مع شباب الفيوم والبحيرة بخطورة الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة "مراكب النجاة".

وعلقت على الانتقادات التي وجهت إليهم بسبب وضع السجادة على المعدية، قائلة: "أهالي قرية الغربية وضعوا سجادة على معدية خشب منعًا لسقوطها".
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وضع سجادة لوزيرة الهجرة وزيرة الهجرة الغربية أخبار

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