البطريرك إبراهيم إسحق يشارك في مؤتمر "منطقة المتوسط.. حدود السلام"



ومن المقرر أن ينضم البابا فرنسيس للأساقفة المجتمعين يوم الأحد 23 فبراير، وسيترأس القداس الختامي.





يأتي ذلك بعد أقل من عامين على زيارة البابا الأخيرة لهذه المدينة الساحلية، حيث حضر في وقت سابق اجتماعًا مسكونيًا للتأمل والصلاة من أجل السلام، مع قادة كنائس الشرق الأوسط، في يوليو 2018.

بدأت في مدينة باري الإيطالية، الأربعاء، أعمال المؤتمر الذي دعا إليه مجلس الأساقفة الإيطاليين، تحت عنوان "منطقة المتوسط.. حدود السلام"، في الفترة من 19 وحتى 23 فبراير الحالي، بمشاركة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ولفيف من أساقفة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.