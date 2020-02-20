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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه كان هناك تقلباتًا جوية خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أنها بدأت من بداية الأسبوع الماضي وحتى يوم الأربعاء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن حالة عدم الاستقرار امتدت للوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار انتهت بنهاية يوم الأربعاء، متابعًا: "سنستمتع الخميس والجمعة والسبت بجو مشمس"، لافتًا إلى أن هناك أمطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية، معلقًا: "ما زالنا في فصل الشتاء".
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