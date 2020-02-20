عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن لقاء السوبر المصري المقرر له اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب محمد زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتي.

ووصف تركي آل الشيخ المباراة بأنها تاريخية وتراثية، وأحد أفضل الديربيات في الوطن العربي، لما تشهده من أجواء وندية، نظرا لقيمة الفريقين، مشيرال إلى اللقاء في أرض خير ومحبة كأبو ظبي الخير.

وقال آل الشيخ خلال تصريحات إعلامية، تعد مباراة مكشوفة للجيمع، ومدرب الزمالك على دراية تامة بالأهلي، ولكني أري كفة الأحمر أرجح في مواجهة السوبر.

وتابع تركي آل الشيخ، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج القاهرة أبو ظبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"لقاء كبير وفي أرض خير ومحبة كأبو ظبي الخير".

واعتبر آل الشيخ ان مباراة السوبر ليست الإختبار الحقيقي للسويسري رينيه فايلر، مشيرا إلى أنها شرفية ولا تعكس قيمة وحجم الفريقين، مشيرا إلأى أن الأهلي حقق السوبر 11 مرة والزمالك حققها 3 مرات فقط، وتمنى أن تكون مباراة ممتعة.