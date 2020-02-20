Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:22 ص
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
هيثم موسى
Advertisements

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن  لقاء السوبر المصري المقرر له اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب محمد زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتي.

ووصف تركي آل الشيخ المباراة بأنها تاريخية وتراثية، وأحد أفضل الديربيات  في الوطن العربي، لما تشهده من أجواء وندية، نظرا لقيمة الفريقين، مشيرال إلى اللقاء في أرض خير ومحبة كأبو ظبي الخير.

وقال آل الشيخ خلال تصريحات إعلامية، تعد مباراة مكشوفة للجيمع، ومدرب الزمالك على دراية تامة بالأهلي، ولكني أري كفة الأحمر أرجح في مواجهة السوبر.

وتابع تركي آل الشيخ، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج القاهرة أبو ظبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"لقاء كبير وفي أرض خير ومحبة كأبو ظبي الخير".

واعتبر آل الشيخ ان مباراة السوبر ليست الإختبار الحقيقي للسويسري رينيه فايلر، مشيرا إلى أنها شرفية ولا تعكس قيمة وحجم الفريقين، مشيرا إلأى أن الأهلي حقق السوبر 11 مرة والزمالك حققها 3 مرات فقط، وتمنى أن تكون مباراة ممتعة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك محمود الخطيب تركي الشيخ تركي ال شيخ تركي ال الشيخ تركي آل شيخ تركي آل الشيخ تركى آل الشيخ بيراميدز السيسي السوبر المصري السعودي السوبر المصرى السوبر السعودي الزمالك الدوري المصري الدوري الخطيب الاهلي الإمارات اخبار الزمالك

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يحسم مصير إقامة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ حوالي 15 ساعة

رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يصل إلى ملعب السوبر السعودي

تركي أل الشيخ: أتمني التوفيق للهلال والاتحاد في نهائي السوب

محمد الشلهوب: أنا الوحيد من الفريقين الذي حقق السوبر السعودي المصري سابقا

عاجل.. تركي آل شيخ: مصر هي البوابة الكبرى للعالم العربي

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن موعد زيارته لنادي الزمالك (صورة)

تركي آل الشيخ: نريد إجابة على ما حدث في لقاء بيراميدز والداخلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:05 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

08:37 م

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

11:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status