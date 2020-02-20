الزراعة: مصر من الدول الرائدة في قضايا تسجيل المبيدات

رد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، على البيان العاجل الذي تقدمت به النائبة آمال رزق الله، لرئيس الوزراء ووزير الزراعة، حول مبيدات مغشوشة أفسدت 20% من محصول القمح.



وقال "عبدالمجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الأربعاء، إن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا في قضايا تسجيل المبيدات، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يسمح بتداول أي مبيد في مصر، إلا إذا أجريت كافة التجارب التي تؤكد صلاحيته.



وأضاف رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أنه تم إجراء التجارب على مبيد "أرينا 7%" في محطات البحوث، وتم التأكد من صلاحيته.

