أسلام المغربي.. أتمنى صعود دمنهور لدوري الممتاز وجمهور دمنهور كلمة السر

أكد إسلام المغربي عضو مجلس أدارة نادي دمنهور عن سعادته بتواجد فريق دمنهور في المنافسة بقوة علي الصعود رغم وجود منافسة شرسة من أندية فاركو وغزل المحلة والمنصورة ورغم الازمات المالية بنادي دمنهور منذا بداية الموسم ولكن التحدي والأصرار والروح العالية من جانب لاعبي دمنهور والأداء بقوة خلال المباريات الماضية أعطي أمل وثقة كبيرة جدا لدي كلل الجماهير البحراوية بتحقيق حلم العودة من جديد إلي الدوري الممتاز مرة أخرى وتكرار أنجاز موسم 2014.



ورفض أسلام المغربي الحديث عن أسباب أبتعاده عن النادي خلال الفترة الماضية رافضا الكلام في هذا التوقيت حفاظا علي أستقرار الفريق الأول ومن أجل مواصلة الأنتصارات مؤكدا في ذات الوقت أنه عند وعده مع جماهير دمنهور بأنه سوف يتواجد وسيقدم الدعم للفريق في الوقت المناسب لصالح الفريق البحراوي.



وناشد المغربي جماهير دمنهور بضرورة مواصلة الدعم والمساندة للجهاز الفني الحالي بقيادة كمال فريد وجميع افراد الجهاز المعاون له من أجل أكتمال المسيرة بنجاح وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالصعود إلي دوري الأضواء والشهرة.



يذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الأول بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 30 بالتساوي مع فاركو في عدد النقاط.