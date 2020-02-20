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نشوى مصطفى تروج لبرنامجها الجديد "أمي ولا مراتي"

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:43 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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روجت الفنانة نشوى مصطفى، لبرنامجها الجديد الذي يحمل اسم "أمي ولا مراتي" المقرر عرضه عبر شاشة "دي أم سي"، من خلال نشر البوستر الرسمي للبرنامج على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نشوى، على البوستر قائلة:"أخيرًا البرنامج هيتعرض برنامج أمي ولا مراتي دعواتكم ياأصحابى هيتعرض على دي أم سي قريبًا يارب توفيقك وكرمك يارب".

ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ناجح ان شاءالله" وأضاف آخر"مستنين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق دائمًا حبيبتي".


ويذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفي، مسرحية "عطل فني"، الذي تدور أحداثها في إطار كوميدي، وتم عرضها خلال موسم الرياض، وشارك في البطولة أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد ومحمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمه، ومن إخراج أوتاكا.
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