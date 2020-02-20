محلل سياسي: حسنين هيكل ظاهرة غير قابلة للتكرار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن النجم الحقيقي يتعامل مع نجوميته على أنها دائمًا تحت التهديد، مؤكدًا أنه غير راض عما فعله الفنان محمد رمضان.



وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الفنان عبدالحليم حافظ كان يستطيع أن يستمر في نجوميته 10 سنوات أخرى لولا وفاته، لافتًا إلى أن وفاة عبد الحليم حافظ كانت حدثًا مصريًا وعربيًا ودوليًا.



وأضاف المحلل السياسي، أن الكاتب محمد حسنين هيكل فرض وجوده مع الزعيم جمال عبدالناصر، وكان شريكًا له في بعض القرارات، مؤكدًا أن هيكل ظاهرة غير قابلة للتكرار، لافتًا إلى أنه كان يستأذن مبارك للقاء هيكل، وكانت اتصالاته عميقة منذ البداية.

