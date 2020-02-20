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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس 20 / 2 / 2020 في السوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:27 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والذي سيقام في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويلتقي الأهلي بإعتباره بطل الدوري المصري، أمام الزمالك بطل كأس مصر، على أرضية ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

ومن المقرر أن تنقل أحداث المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات والتى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب H ومعدل التصحيح 3/4.

وكذلك ستنقل المباراة عبر قناة نايل سبورت والتي تحمل تردد 10853 ومعدل ترميز 27500 والأستقطاب أفقي.

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قم السوبر المصرى الأهلي والزمالك في السوبر الإمارات

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