رانيا يوسف بوصلة رقص على أنغام "بنت الجيران" (فيديو)

تلاقيني لسه بخيري 💃💃💃 pic.twitter.com/jT8A3VDl0a — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 19, 2020

حققت الفنانة رانيا يوسف، الترند من جديد برقصة على أغنية " بنت الجيران " وجاءت رقم 6 في قائمة تريند مصر، وقامت رانيا بدعم مطربي المهرجانات بعد قرار منعهم من الغناء لكن تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.وجدير بالذكر أن رانيا، يعرض لها في دور العرض فيلم " صندوق الدنيا " مع خالد الصاوي وباسم سمرة ورابي عمرو سعد، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، والفيلم من إخراج عماد البهات.ويذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة تامر فرج وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.