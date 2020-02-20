نتائج مباريات اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020.. انتصار ساحق من أتالانتا.. وسقوط مفاجي لنادي توتنهام في دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020، أبرزها سقوط توتنهام أمام لايبزيج، وانتصار ساحق لنادي أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.







ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية:





نتائج مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"



المقاولون العرب ضد المصري، تمكن المقاولون العرب من إقصاء المصري من كأس مصر، برباعية نظيفة.





نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "دور الـ16"



توتنهام ضد لايبزيج، خطف لايبزيج فوزًا صعبًا أمام مضيفه توتنهام بنتيجة 1-0.





أتالانتا ضد فالنسيا، سحق أتالانتا الإيطالي نظيره فالنسيا الإسباني بنتيجة 4-1.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"



مانشستر سيتي ضد وستهام يونايتد، أنتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.