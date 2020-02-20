أسعار الدولار اليوم الخميس 20-2-2020.. العملة الأمريكية تواصل التراجع مع ترقب إعلان أسعار الفائدة

أسعار الدولار اليوم:
تواصل العملة الأمريكية التراجع الحذر في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، مع ترقب إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عن أسعار الفائدة للفترة المقبلة مع تباين التوقعات ما بين التثبيت والتراجع، بجانب انكماش حركة الاستيراد وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج واستمرار المخاوف من فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.
أسعار الفائدة
تناقش لجنة السياسة النفدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل التطورات الجديدة خاصة مع تراجع أسعار الدولار بشكل كبير مما جعل البعض يرجح تخفيض سعر العائد.
وتوقع أخرين تثبيت الأسعار فى ظل معدلات التضخم الحالية، وقررت اللجنة السياسة في أخر إجتماع خلال شهر يناير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
خسائر الدولار في 2020:
رفع الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار منذ بداية العام 2020 إلى 42 قرشا ونحو 11 قرشا منذ بداية هذا الأسبوع وحده.
وأظهرت إحصاءات البنك المركزي المصري تحقيق العملة الأمريكية خسارة قدرها 42 قرشا منذ بداية العام ليسجل الدولار الأمريكي 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، فيما تراوحت خسائر العملة الخضراء بالبنوك، بين 36 و42 قرشا منذ بداية العام مع تزايد حصيلة البنوك من التدفقات بالنقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة.
وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع للشراء قبيل إغلاق تعاملات اليوم متراجعا بنحو 42 قرشا منذ بداية العام ونحو 11 قرشا منذ مطلع هذا الأسبوع.
وسجل الدولار في بنوك البنك التجاري الدولي-مصر، والعربي الإفريقي، والمصرف المتحد أدنى سعر له بالسوق المحلية عند 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع وهو أقل بنحو 10 قروش عن سعره في بداية هذا الأسبوع، كما أنه يعد أدنى سعر له في أكثر من 3 سنوات، فيما سجل في البنك الأهلي الكويتي- بيريوس سابقا 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع وفي بنك مصر 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.
وكانت خسائر الدولار أكثر حدة خلال تعاملات اليوم في بنوك منها البركة حيث خسر 3 قروش دفعة واحدة اليوم ليسجل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي حيث خسر قرشين ليسجل قبل إغلاق اليوم 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم في البنوك :
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
سعر الدولار في البنك
المركزي
|
15.5407
|
15.6613
|
سعر الدولار في البنك
الأهلي
|
15.57
|
15.67
|
سعر الدولار في بنك مصر
|
15.57
|
15.67
|
سعر الدولار في بنك
القاهرة
|
15.57
|
15.67
|
سعر الدولار في بنك
قناة السويس
|
15.55
|
15.65
|
سعر الدولار في العربي
الأفريقي
|
15.55
|
15.65
|
سعر الدولار في بنك
بلوم
|
15.57
|
15.67
|
سعر الدولار في أبوظبي
الإسلامي
|
15.60
|
15.70
|
سعر الدولار في بنك SAIB
|
15.58
|
15.68
|
سعر الدولار في بنك مصر
إيران
|
15.56
|
15.66
|
سعر الدولار في بنك HSBC
|
15.57
|
15.67
|
سعر الدولار في المصرف العربي
|
15.55
|
15.65
|
سعر الدولار في الكويت
الوطني
|
15.55
|
15.65
|
سعر الدولار في بنك عودة
|
15.57
|
15.67
|
سعر الدولار في بنك المشرق
|
15.78
|
15.88
|
سعر الدولار في بنك التعمير
والإسكان
|
15.55
|
15.65
|
سعر الدولار في البنك الاهلي
الكويتي
|
15.56
|
15.66
|
سعر الدولار في المصرف
المتحد
|
15.55
|
15.65
|
سعر الدولار في البنك المصري
الخليجي
|
15.57
|
15.67
|
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|
15.55
|
15.65
|
سعر الدولار في البنك التجاري
الدولي
|
15.55
|
15.65
|
سعر الدولار في بنك كريدي
أجريكول
|
15.56
|
15.66
توقعات أسعار الدولار
تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020.
قال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة، ولكن قد تتوقف إذا قامت البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة ما سيجعل المستثمرون يسحبون استثمارتهم أو في حالة قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة.
ومن جانب أخر تشير التقارير إلى عودة الصين لنشاطها خلال الفترة الحالية مما يرفع الطلب على الدولار خاصة بعد أن بدأت المصانع الصينية فى العودوة للعمل وتصريحاتدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل.
توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".
وأوضحت "بلومبرج" أن هذا الأداء القوي للعملة المصرية يجعلها موضع جذب لمستثمري العملات يرجح استقدام مزيد من الاستثمارات لمصر وجهتهم المفضلة التي تدر لهم أرباحا وفيرة ، مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة.
تحويلات المصريين بالخارج:
أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018).
وأسفر ذلك عن ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 (الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020) بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوي 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق).
سعر الدولار أمام سلة العملات
تراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.06 بالمائة ليسجل 1.0799 دولار.
وارتفع سعر الدولار أمام الين بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 111.44 ين.
وصعد الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1.2914 دولار.
وزاد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 0.9840 فرنك.
وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة عند مستوي 99.691.
أسعار العملات أمام الجنيه المصري:
أسعار العملات الأجنبية.. سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 16.80 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الاسترليني 20.20 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 15.82 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية .. بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء4.66 جنيه للبيع والدينار الكويتي 50.76 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع والدينار البحريني 40.65 جنيه للشراء و41.56 جنيه للبيع، والدينار الأردني21.78 جنيه للشراء و22.13 جنيه للبيع وذلك بحسب البنك الأهلي المصري.