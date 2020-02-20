أسعار الدولار اليوم الخميس 20-2-2020.. العملة الأمريكية تواصل التراجع مع ترقب إعلان أسعار الفائدة

أسعار الدولار اليوم:

تواصل العملة الأمريكية التراجع الحذر في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، مع ترقب إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عن أسعار الفائدة للفترة المقبلة مع تباين التوقعات ما بين التثبيت والتراجع، بجانب انكماش حركة الاستيراد وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج واستمرار المخاوف من فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الفائدة

وتوقع أخرين تثبيت الأسعار فى ظل معدلات التضخم الحالية، وقررت اللجنة السياسة في أخر إجتماع خلال شهر يناير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

وتوقع أخرين تثبيت الأسعار فى ظل معدلات التضخم الحالية، وقررت اللجنة السياسة في أخر إجتماع خلال شهر يناير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

تناقش لجنة السياسة النفدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل التطورات الجديدة خاصة مع تراجع أسعار الدولار بشكل كبير مما جعل البعض يرجح تخفيض سعر العائد.

تناقش لجنة السياسة النفدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل التطورات الجديدة خاصة مع تراجع أسعار الدولار بشكل كبير مما جعل البعض يرجح تخفيض سعر العائد.

خسائر الدولار في 2020:

رفع الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار منذ بداية العام 2020 إلى 42 قرشا ونحو 11 قرشا منذ بداية هذا الأسبوع وحده.





وأظهرت إحصاءات البنك المركزي المصري تحقيق العملة الأمريكية خسارة قدرها 42 قرشا منذ بداية العام ليسجل الدولار الأمريكي 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، فيما تراوحت خسائر العملة الخضراء بالبنوك، بين 36 و42 قرشا منذ بداية العام مع تزايد حصيلة البنوك من التدفقات بالنقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة.





وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع للشراء قبيل إغلاق تعاملات اليوم متراجعا بنحو 42 قرشا منذ بداية العام ونحو 11 قرشا منذ مطلع هذا الأسبوع.





وسجل الدولار في بنوك البنك التجاري الدولي-مصر، والعربي الإفريقي، والمصرف المتحد أدنى سعر له بالسوق المحلية عند 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع وهو أقل بنحو 10 قروش عن سعره في بداية هذا الأسبوع، كما أنه يعد أدنى سعر له في أكثر من 3 سنوات، فيما سجل في البنك الأهلي الكويتي- بيريوس سابقا 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع وفي بنك مصر 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.





وكانت خسائر الدولار أكثر حدة خلال تعاملات اليوم في بنوك منها البركة حيث خسر 3 قروش دفعة واحدة اليوم ليسجل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي حيث خسر قرشين ليسجل قبل إغلاق اليوم 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.



