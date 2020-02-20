بعد أن تجاوز الـ80 عامًا.. رجل يتطوع للتدريس بالتربية والتعليم

قال فاروق طايع، متطوع للتدريس بالتربية والتعليم بعد أن تجاوز 80 عامًا، إنه يُدرس اللغة العربية، ولديه خبرة في الدراسات الاجتماعية.



وأضاف "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أنه كان يعمل في شركة السكر، لافتًا إلى أنه تم تعيينه بمؤهل متوسط، وبعدها حصل على مؤهل آداب لغة عربية.



وأكد المدرس الذي تجاوز الـ80 عامًا، أنه يريد أن يخدم الطلاب والوطن، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاني من نقص المعلمين والكفاءات في مادة اللغة العربية، موضحًا أن المسافة بين منزله والمدرسة قصيرة.

