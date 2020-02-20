أحمد المسلماني: نصف سكان سوريا الآن ما بين نازح ولاجئ

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن نصف سكان سوريا الآن ما بين نازح ولاجئ، بسبب الحرب الدائرة في سوريا منذ 9 سنوات.



ولفت "المسلماني"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، إلى أن معركة إدلب هي الأسوأ والأخطر في سوريا على الإطلاق، لأن هذه المعركة هي الأخيرة بالنسبة للجيش السوري، والانتصار فيها يعني إنهاء فكرة تقسيم سوريا.



وأشار إلى ان إدلب بها مقاتلين وإرهابيين من العديد من الدول، والبعض يريد أن تكون هذه المدينة السورية حضانة لعودة الإرهاب مرة اخرى لروسيا والصين معقبًا: "إدلب يوجد بها منتخب العالم للإرهاب".

