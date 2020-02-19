أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 19 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع انتصار البارسا على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 19 - 2 - 2020 :-





- 7 وجوه جديدة في تدريبات برشلونة





أجرى اللاعبون المتاحون من الفريق الأول لبرشلونة اليوم الأربعاء، جلسة تدريب بمشاركة سبعة من عناصر الرديف، استعداداً لمواجهة إيبار السبت المقبل، وتدرب "البرسا" تحت إمرة مدربه كيكي سيتيين لليوم الثاني على التوالي بعد راحة استمرت يومين عقب الفوز على خيتافي (2-1) السبت الماضي، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.





- برشلونة ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة





كشفت صحيفة "سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة انهى الاتفاق مع مارتين برايثوت لضمه خلال الفترة القادمة للنادي، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي برشلونة قامت بدفع 18 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب ليتمكن من ضمه.





- نيمار يوجه ضربة جديدة إلى برشلونة





كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي نيمار أصبح الآن منفتح الآن لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة، وبحسب صحيفة "لو باريزان" الفرنسية فإن نيمار لا يستبعد تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفترة القادمة.





- تحرك جديد من برشلونة لضم بديل ديمبلي





أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قرر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتين برايثويت خلال السساعات القليلة القادمة إلى نادي ليجانيس ليضم اللاعب، وحسب ما ذكرته الصحيفة فإنه من المتوقع أن يعلن نادي برشلونة عن ضم مارتين خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي.





- فريق مفاجئ يخطط لخطف ميسي من برشلونة





ذكر "راديو كونتينينتال" الإسباني، أن النادي الذي ينافس في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، يسعى لإستغلال إنهيار العلاقة بين ميسي وإدارة النادي الكتالوني، متمثلة في الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للفريق، وأضافت التقارير أن الأرجنتيني "جييرمو باروس سكيلوتو" مدير نادي لوس أنجلوس، تواصل مع والد ميسي، من أجل إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.





- بعد الفضيحة.. أول استقالة رسمية في برشلونة





ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن المدير المالي اتخذ قراره بالاستقالة من منصبه بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة المالية، وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فونت لا يوافق على الاتجاه الجديد لحسابات نادي برشلونة، ولهذا السبب رفض التوقيع على هذه المستندات.





- ميسي يحسم مستقبله مع برشلونة





حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مستقبله مع فريقه برشلونة في الفترة المقبلة، وقال ميسي في تصريحات صحفية : "احب برشلونة كثيرا واعتبره بيتي ولا أرغب في الرحيل خلال الفترة الحالية، ونسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم".



