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أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2020.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تحقق أسعار الذهب ارتفاعات متتالية خلال الفترة الحالية لتصعد في مستهل التعاملات بنحو جنيهان، مع استمرار الصعود في سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات اليوم الخميس، ليظل فوق مستوياتها المرتفعة التى لم يحققها منذ 2013، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:

توقعات أسعار الذهب:

توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.

وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".

وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.

وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 797.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر698 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  598.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,584 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 598.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 698 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  797.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,584  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

793 إلى 795

عيار 22 

727 إلى 729

عيار 21

694 إلى 696

عيار 18

595 إلى 597

عيار 14

463 إلى 464

عيار 12

397 إلى 398

الاونصة

24.667 إلى 24.738

الجنيه الذهب

5,552 إلى 5,568

الكيلو

793.143 إلى 795.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 797.75 جنيه     

 51.88 $

سعر الذهب عيار 22

 631.25جنيه

 47.56 $

اسعار الذهب عيار 21

698جنيه

45.40 $

اسعار الذهب عيار 18

 598.25جنيه

38.91 $

سعر الذهب عيار 14

465جنيه

30.26 $

سعر الذهب عيار 12

398.75جنيه

25.94 $

سعر الذهب عيار 9

299.25جنيه

19.94 $

اسعار أوقية الذهب

24,820 جنيه

1,614 $

اسعار جنيه الذهب

5,584 جنيه

363.18 $

اسعار كيلو الذهب

797,750 جنيه

51,881 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

19 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

18 فبراير

795.5

696

596.5

464

398.75

17 فبراير

785.25

687

588.75

458

392.5

16 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

15 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

14 فبراير

787.5

689

590.5

499

393.25

13 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25


أسعار الذهب عالميًا:


واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 2013 بالرغم من ارتفاع البورصات والدولار الأمريكي، مع تراجع المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 15 شهراً، كما صعدت تصاريح البناء الأمريكية لأعلى مستوى في 13 عاماً خلال الشهر الماضي.

وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1611.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ مارس 2013.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1607.12 دولار للأوقية.


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