"بتعوم وهي نايمة".. الشاعر عبدالله حسن يكشف عن مواقف طريفة بعد زواجه من غادة رجب

حل كلًا من الفنانة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن ضيوفًا مع الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامجها الشهير معكم والذي يذاع عبر فضائية cbc، وذلك في أول ظهور إعلامي لهما بعد الزواج.



وكشف الشاعر عبد الله عن مواقف طريفة حدثت معه بعد زواجه من غادة رجب، وقال إنها تترك له جزء بسيط وصغير من السرير، وتستحوذ على الجزء الآخر، مداعبًا إياها قائلًا "غادة بتعوم وهي نايمة" لترد الأخيرة معلقة على ماقاله "أنا نومي زي الأطفال".



وأضاف عبد الله أن الحياة قبل الزواج كانت بائسة وأنه شعر بفرق كبير بين حياته قبل الزواج وبعده، وأكد أن الحياة الزوجية لاتنحصر فقط على أن الزوجة تحضر الطعام وتخدم زوجها لأن هناك من يقوم بهذه الأمور غيرها، ولكن يكفي أن يعود من العمل ويجد من يتحدث معه ويشاركه تفاصيل حياته.



وتحدث العروسان خلال اللقاء عن كواليس زواجهما، وكيف بدأت قصة حبهما، وعن تعرضها للحسد وسقوطها على عينها، كما شهدت الحلقة فقرات غنائية لهما سويًا ممتعة.



يذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يبث من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً



